TRIAS

TRIAS aims to define a new-generation all-platform-supported public chain system. Trustworthy and Reliable Intelligent Autonomous Systems make people trust in machines. TRIAS token is the native token of the Trias ecosystem.

NévTRIAS

HelyezésNo.1290

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)%12,83

Forgalomban lévő készlet5.000.000

Max. tokenszám9.999.999,9

Teljes tokenszám5.000.000

Forgalomban lévő arány0.5%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja31.97092298,2021-05-09

Legalacsonyabb ár0,2021-04-06

Nyilvános blokkláncBSC

BevezetésTRIAS aims to define a new-generation all-platform-supported public chain system. Trustworthy and Reliable Intelligent Autonomous Systems make people trust in machines. TRIAS token is the native token of the Trias ecosystem.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.