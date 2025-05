TOSHI

Toshi is the Face of Base & Brian Armstrong's beloved cat named after Satoshi Nakamoto. A BASE native project committed to bringing billions onchain.

NévTOSHI

HelyezésNo.175

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés0.0001%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet408,069,300,000

Max. tokenszám420,690,000,000

Teljes tokenszám420,690,000,000

Forgalomban lévő arány0.97%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.002272608699207585,2025-01-26

Legalacsonyabb ár0.000000007906195303,2023-10-09

Nyilvános blokkláncBASE

BevezetésToshi is the Face of Base & Brian Armstrong's beloved cat named after Satoshi Nakamoto. A BASE native project committed to bringing billions onchain.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.