TORN

Torn is an ERC20 compatible asset with a fixed total supply that can be used to govern Tornado.Cash.

NévTORN

HelyezésNo.542

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)2.59%

Forgalomban lévő készlet5,258,163.71109587

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám9,999,997.526815

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja437.41273213,2021-02-13

Legalacsonyabb ár1.3085467209410526,2024-01-10

Nyilvános blokkláncETH

BevezetésTorn is an ERC20 compatible asset with a fixed total supply that can be used to govern Tornado.Cash.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.