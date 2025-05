TONUP

TonUp is a distinguished Launchpad platform operating on the TON Blockchain, dedicated to identifying and fostering high-potential projects, showcasing new opportunities to the entire community.

NévTONUP

HelyezésNo.3911

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet0

Max. tokenszám100,000,000

Teljes tokenszám100,000,000

Forgalomban lévő arány0%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja1.4747294852292887,2024-03-31

Legalacsonyabb ár0.004030789717517963,2025-05-30

Nyilvános blokkláncTONCOIN

