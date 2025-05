TOKEN

TokenFi aims to simplify the crypto and asset tokenization process and eventually become the foremost tokenization platform in the world. It was launched by the highly experienced and connected Floki team that launched the popular Floki token that went to an ATH valuation of $3.5 billion. They will be leveraging this same experience to make TokenFi the number-one tokenization platform in the industry.

NévTOKEN

HelyezésNo.859

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.97%

Forgalomban lévő készlet1,000,019,789

Max. tokenszám10,000,000,000

Teljes tokenszám10,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.1%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.24479169509887172,2024-03-26

Legalacsonyabb ár0.000048638485014782,2023-10-27

Nyilvános blokkláncBSC

Szektor

Közösségi média

