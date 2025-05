TKO

Tokocrypto was launched in September 2018 and became the first entity registered under Indonesia's Commodities Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) by November of that year. Tokocrypto’s latest project, TKO, is the first Indonesian cryptocurrency to offer a unique hybrid token model.

NévTKO

HelyezésNo.764

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)1.53%

Forgalomban lévő készlet168,667,248.13841677

Max. tokenszám500,000,000

Teljes tokenszám496,196,900.66

Forgalomban lévő arány0.3373%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja4.98934755,2021-05-03

Legalacsonyabb ár0.11167922761680911,2025-04-07

Nyilvános blokkláncBSC

