Tajir Tech Hub is revolutionizing global wholesale trade with its blockchain platform that connects manufacturers, suppliers, and entrepreneurs using AI and blockchain technology. The TJRM token fuels our ecosystem, ensuring secure transactions, faster validations, and exclusive benefits for users.

HelyezésNo.1234

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)%0,09

Forgalomban lévő készlet639.999.462,0483377

Max. tokenszám750.000.000

Teljes tokenszám749.999.462,0483377

Forgalomban lévő arány0.8533%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.13684820134656278,2025-01-31

Legalacsonyabb ár0.00962718401238292,2025-05-29

Nyilvános blokkláncSOL

