The vision of THENA is to become the “SuperApp” platform set to onboard the masses, on-chain, with a CEX-grade experience. THENA has a versatile approach as we envision to become the most modular liquidity layer ever built to corner any type of liquidity needs from our Partners: Stablecoins, LSTs, Tokenized RWAs, Memecoins, AI tokens etc…

HelyezésNo.711

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)22.31%

Forgalomban lévő készlet103,351,614.45941459

Max. tokenszám326,120,291

Teljes tokenszám253,162,568.87612066

Forgalomban lévő arány0.3169%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja4.10318040169636,2024-11-27

Legalacsonyabb ár0.07220387483514598,2023-10-18

Nyilvános blokkláncBSC

