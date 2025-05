TARA

Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless.

NévTARA

HelyezésNo.891

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.01%

Forgalomban lévő készlet5,388,057,232

Max. tokenszám12,000,000,000

Teljes tokenszám10,759,798,814

Forgalomban lévő arány0.449%

Kibocsátás dátuma2021-03-19 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.07728197,2021-03-22

Legalacsonyabb ár0.000591558231188284,2022-12-24

Nyilvános blokkláncTARA

Szektor

Közösségi média

