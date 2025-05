SYNT

Synternet is a blockchain that powers modular, interoperable data infrastructure across all major chains. At its core lies the Data Layer, a protocol serving as the customizable execution layer between blockchains. Its AEAs (Autonomous Economic Agents) empower developers to build composable, use-case-specific applications that can execute on any data from any chain.

NévSYNT

HelyezésNo.1047

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.35%

Forgalomban lévő készlet655,416,563

Max. tokenszám2,500,000,000

Teljes tokenszám1,159,448,700

Forgalomban lévő arány0.2621%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.10174815259842351,2024-07-17

Legalacsonyabb ár0.011363355124422827,2025-04-07

Nyilvános blokkláncETH

Szektor

Közösségi média

