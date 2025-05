SUPRA

Supra is a MultiVM Layer 1 starting with MoveVM. Clocking in 500,000 TPS throughput on 300 globally distributed nodes with sub-second consensus latency, Supra is building the world's first vertically integrated, all-in-one blockchain. With native oracle price feeds, onchain randomness, cross-chain communication, and automation, as well as EVM and SolanaVM support coming soon; Supra provides developers everything they need on a unified platform to build Super dApps.

NévSUPRA

HelyezésNo.499

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.04%

Forgalomban lévő készlet13,879,775,436.925232

Max. tokenszám100,000,000,000

Teljes tokenszám79,831,080,493.7002

Forgalomban lévő arány0.1387%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.07345197583389378,2024-12-08

Legalacsonyabb ár0.003851556430267199,2025-04-24

Nyilvános blokkláncSUPRA

