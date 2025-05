SUN

SUN is a social experiment, which focuses on the DeFi potential of TRON, and it is designed as the quintessential Bitcoin equivalent on TRON with 0 VC investments, 0 PE investments and no pre-mining.

NévSUN

HelyezésNo.147

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés0.0001%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.16%

Forgalomban lévő készlet19,259,455,609.92874

Max. tokenszám19,900,730,000

Teljes tokenszám19,900,730,000

Forgalomban lévő arány0.9677%

Kibocsátás dátuma2020-09-11 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.05435516929972846,2021-10-20

Legalacsonyabb ár0.0046319555547312,2022-11-14

Nyilvános blokkláncTRX

