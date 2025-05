STRIKE

Strike is a DeFi lending protocol that allows users to earn interest on their cryptocurrencies by depositing them into one of several markets supported by the platform.

NévSTRIKE

HelyezésNo.626

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)11.41%

Forgalomban lévő készlet5,577,344.04904992

Max. tokenszám6,540,888

Teljes tokenszám6,540,888

Forgalomban lévő arány0.8526%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja88.47561151,2021-04-12

Legalacsonyabb ár3.6734728040068076,2025-05-30

Nyilvános blokkláncETH

