STAR10

THE ONLY OFFICIAL RONALDINHO TOKEN. Own a piece of Ronaldinho’s legacy. Be a part of the $STAR10 movement—where holders play, win, and unlock exclusive rewards. Ronaldinho tokens are designed to provide exclusive experiences and offer utility to the community, granting access to special benefits and interactions. They are not intended to serve as an investment, investment contract, or any form of security.

NévSTAR10

HelyezésNo.2886

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.25%

Forgalomban lévő készlet212,516,041.4345944

Max. tokenszám1,000,000,000

Teljes tokenszám1,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.2125%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.31010334999458883,2025-03-03

Legalacsonyabb ár0.000190791654493976,2025-05-17

Nyilvános blokkláncBSC

BevezetésTHE ONLY OFFICIAL RONALDINHO TOKEN. Own a piece of Ronaldinho’s legacy. Be a part of the $STAR10 movement—where holders play, win, and unlock exclusive rewards. Ronaldinho tokens are designed to provide exclusive experiences and offer utility to the community, granting access to special benefits and interactions. They are not intended to serve as an investment, investment contract, or any form of security.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.