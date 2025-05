SNSY

Sensay creates lifelike AI Digital Replicas, offering everyone limitless potential in a digital age. These on-chain verified autonomous Digital Replicas empower users to retain ownership and monetize this powerful technology. Starting with replicas for dementia patients and their families, the technology has an immediate social impact. Beyond this, the use cases for these digital twins are endless.

NévSNSY

HelyezésNo.1096

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.01%

Forgalomban lévő készlet5,205,827,044

Max. tokenszám10,000,000,000

Teljes tokenszám10,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.5205%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.012149855290302767,2024-12-12

Legalacsonyabb ár0.000732031742351647,2024-06-24

Nyilvános blokkláncETH

Szektor

Közösségi média

