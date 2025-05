SMILE

bitSmiley, the first platform on the Bitcoin blockchain to offer a native lending and stablecoin fusion, encapsulated by our proprietary Fintegra technology, revolutionizing decentralized finance.

NévSMILE

HelyezésNo.2024

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)2,78%

Forgalomban lévő készlet36 557 233,9042659

Max. tokenszám210 000 000

Teljes tokenszám210 000 000

Forgalomban lévő arány0.174%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.4925870814270234,2024-11-06

Legalacsonyabb ár0.019717769814338895,2025-04-16

Nyilvános blokkláncETH

Szektor

Közösségi média

