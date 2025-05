SLN

Smart Layer has created a new digital asset paradigm through its innovative token standard ERC-5169 & TokenScript. It introduces a token front-end that can transform token liquidity and utility.

NévSLN

HelyezésNo.1785

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)1.16%

Forgalomban lévő készlet39,087,792.04392908

Max. tokenszám100,000,000

Teljes tokenszám100,000,000

Forgalomban lévő arány0.3908%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja26.116258065313513,2024-02-23

Legalacsonyabb ár0.04471474981132184,2025-05-29

Nyilvános blokkláncETH

BevezetésSmart Layer has created a new digital asset paradigm through its innovative token standard ERC-5169 & TokenScript. It introduces a token front-end that can transform token liquidity and utility.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.