Stronghold is expanding payments ecosystem using the SHx token as a building block with real-world purpose. Our mission is to provide fast, secure, and accessible financial services for all.

HelyezésNo.558

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.01%

Forgalomban lévő készlet5,793,905,044

Max. tokenszám100,000,000,000

Teljes tokenszám99,756,866,344

Forgalomban lévő arány0.0579%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.05930882,2021-05-17

Legalacsonyabb ár0,2021-08-13

Nyilvános blokkláncXLM

