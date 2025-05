SHIDO

Shido is a unique and powerful Ecosystem with state of the art DeFi Utilities. The Shido Ecosystem is built around the native token $SHIDO, which are used as the governance token for every use case utility that they are building. Shido is building a Layer 1 Sharded PoS Blockchain, Shido DeFi Wallet, Shido Dex & Perpetuals and Shido Card.

NévSHIDO

HelyezésNo.1434

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet17,820,683,552.587715

Max. tokenszám18,000,000,000

Teljes tokenszám18,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.99%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.04630688438383707,2024-03-01

Legalacsonyabb ár0.000009009665921584,2024-03-01

Nyilvános blokkláncNONE

BevezetésShido is a unique and powerful Ecosystem with state of the art DeFi Utilities. The Shido Ecosystem is built around the native token $SHIDO, which are used as the governance token for every use case utility that they are building. Shido is building a Layer 1 Sharded PoS Blockchain, Shido DeFi Wallet, Shido Dex & Perpetuals and Shido Card.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.