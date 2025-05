SHELL

MyShell is an AI consumer layer for everyone to build, share, and own AI agents. The team bridges AI and Blockchain through Agentic Frameworks, open-source models, and AI creator community. MyShell also provides users with AI-powered entertainment and utility while offering them shared ownership.

HelyezésNo.511

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)6.96%

Forgalomban lévő készlet284,499,999.99999

Max. tokenszám1,000,000,000

Teljes tokenszám1,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.2844%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.725643854765775,2025-02-13

Legalacsonyabb ár0.10827828287204228,2025-04-14

Nyilvános blokkláncBSC

