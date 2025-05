SENSO

Sensorium Galaxy (https://sensoriumxr.com/ ) — a next-generation social VR platform that connects people through world-class VR entertainment. Sensorium Galaxy will go live in H1 2021. The technology was first introduced to the public in 2019 at the Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles. Sensorium expects to attract over 1,8 million users by the end of 2022.

NévSENSO

HelyezésNo.2141

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.28%

Forgalomban lévő készlet70,269,127

Max. tokenszám715,280,000

Teljes tokenszám715,280,000

Forgalomban lévő arány0.0982%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja3.2726786257526626,2021-11-21

Legalacsonyabb ár0.005105339051355561,2025-04-20

Nyilvános blokkláncETH

Szektor

Közösségi média

