SAINT

Dive into on-chain data, analytics, insights, trends, and data-driven knowledge—all in one place with SAINT AI Agent

HelyezésNo.5493

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet0

Max. tokenszám999,723,647

Teljes tokenszám999,723,647

Forgalomban lévő arány0%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.05827088266888771,2024-11-29

Legalacsonyabb ár0.000277604816426406,2024-11-13

Nyilvános blokkláncBASE

BevezetésDive into on-chain data, analytics, insights, trends, and data-driven knowledge—all in one place with SAINT AI Agent

