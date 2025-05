SAGA

Saga is a Layer 1 protocol that allows developers to automatically spin up VM-agnostic, parallelized and interoperable dedicated chains, or “Chainlets”, that provide applications with infinite horizontal scalability.

NévSAGA

HelyezésNo.402

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)17.25%

Forgalomban lévő készlet246,326,257

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám1,066,647,279

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja7.819970041594274,2024-04-09

Legalacsonyabb ár0.18392457971073342,2025-04-17

Nyilvános blokkláncSAGA

