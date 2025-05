RVN

Ravencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles.

NévRVN

HelyezésNo.261

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.10%

Forgalomban lévő készlet15,199,822,296.094606

Max. tokenszám21,000,000,000

Teljes tokenszám15,199,822,296.094606

Forgalomban lévő arány0.7238%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották0.026499 USDT

Minden idők csúcspontja0.28542094,2021-02-20

Legalacsonyabb ár0.00879405250642,2020-03-13

Nyilvános blokkláncRVN

BevezetésRavencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.