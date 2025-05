RON

Ronin Network (RON) is the ecosystem token for the Ronin Blockchain. It is used to pay gas fees and to secure the network for both Axie Infinity and future games/products built on the chain.

NévRON

HelyezésNo.133

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés0.0001%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)1.88%

Forgalomban lévő készlet654,239,687.9637812

Max. tokenszám1,000,000,000

Teljes tokenszám1,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.6542%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja4.496934458163238,2024-03-13

Legalacsonyabb ár0.19762703891193972,2022-11-21

Nyilvános blokkláncRONIN

