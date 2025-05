RLY

Rally is a community token and belongs to the same sector as CHZ, which is currently the hottest. It is a fan-oriented value discovery platform. And Rally has also customized a layer2 solution, which is the inherent value acquisition mechanism that allows instant transactions, dollar purchases and the use of glue curve.

NévRLY

HelyezésNo.1305

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.01%

Forgalomban lévő készlet5,238,873,834.341338

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám15,000,000,000

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma2020-10-01 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja1.39900916,2021-04-02

Legalacsonyabb ár0.0007781481664554,2025-04-09

Nyilvános blokkláncETH

Szektor

Közösségi média

