REVOX.AI is building the shared AI interface for Web3 through its permissionless machine learning infrastructure, empowering the construction and innovation of decentralized AI applications through modular agents. REVOX's flagship super-app Web3 GPT Lense, Smart Wallet and ReadON DAO APP have already garnered over 21 million users worldwide.

HelyezésNo.653

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.77%

Forgalomban lévő készlet1,951,539,276

Max. tokenszám3,000,000,000

Teljes tokenszám3,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.6505%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.0812724117127036,2024-12-18

Legalacsonyabb ár0.0081673460898992,2025-03-12

Nyilvános blokkláncBSC

Szektor

Közösségi média

