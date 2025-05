REVO

REVO is an utility token used in the Revomon ecosystem. The token can be staked, trade on the marketplace, purchase on the store, mint NFT. Later on, REVO will be integrated in Revomon Novus; the next game update in development. Players will be able to use it directly in the game (Virtual reality, mobile and PC).

HelyezésNo.2197

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet31,826,653.26085493

Max. tokenszám46,000,000

Teljes tokenszám46,000,000

Forgalomban lévő arány0.6918%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja3.2486432735452517,2021-11-16

Legalacsonyabb ár0.000558546919927292,2023-08-02

Nyilvános blokkláncBSC

