RECORD

Music Protocol redefines how capital flows into the music industry by bringing music rights onchain, allowing participants to access structured royalty-linked cash flows.

NévRECORD

HelyezésNo.2151

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet527,655,917.4144454

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám1,000,000,000

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.033266644343571676,2024-08-29

Legalacsonyabb ár0.000588630398499472,2025-04-22

Nyilvános blokkláncBASE

BevezetésMusic Protocol redefines how capital flows into the music industry by bringing music rights onchain, allowing participants to access structured royalty-linked cash flows.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.