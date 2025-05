RDNT

Radiant is building the first omnichain money market atop LayerZero. Deposit & borrow across multiple chains, seamlessly. Lenders who provide liquidity to Radiant will earn a passive income on the assets they deposit. Borrowers are able to withdraw against collateralized funds in order to obtain liquidity (working capital) without selling their assets and closing their positions.

NévRDNT

HelyezésNo.700

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)1.08%

Forgalomban lévő készlet1,218,103,653

Max. tokenszám1,500,000,000

Teljes tokenszám1,500,000,000

Forgalomban lévő arány0.812%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.49524390520889605,2023-03-20

Legalacsonyabb ár0.011151453356042723,2022-10-20

Nyilvános blokkláncARB

Szektor

Közösségi média

