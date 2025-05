RBX

RabbitX is a global permissionless perpetual exchange built on Starknet. RabbitX is building the most secure and liquid global derivatives network, giving you 24/7 access to global markets anywhere in the world, with 20x leverage.

NévRBX

HelyezésNo.1465

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.02%

Forgalomban lévő készlet604,426,044.4229974

Max. tokenszám1,000,000,000

Teljes tokenszám1,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.6044%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.25253306117038277,2023-12-10

Legalacsonyabb ár0.003281661213711253,2025-02-03

Nyilvános blokkláncETH

BevezetésRabbitX is a global permissionless perpetual exchange built on Starknet. RabbitX is building the most secure and liquid global derivatives network, giving you 24/7 access to global markets anywhere in the world, with 20x leverage.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.