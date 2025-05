RAIN

Born from a world-class gaming guild, Rainmaker Games is now launching their global tech platform that brings gamers, guilds and games together. The platform is focused on enabling every player who wants an opportunity to join the play to earn ecosystem to do so, regardless of financial circumstance.

HelyezésNo.2952

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet661,842,165

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám1,000,000,000

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma2023-10-17 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották0.01 USDT

Minden idők csúcspontja1.4093210790545356,2021-12-24

Legalacsonyabb ár0.000045989233425421,2025-05-29

Nyilvános blokkláncBSC

