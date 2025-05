PUMPAI

PumpAI is a revolutionary platform designed to simplify the creation of meme tokens through the power of artificial intelligence. Whether you’re new to the crypto space or an experienced user, PumpAI makes it effortless to design, launch, and manage your own tokens. Building on the success of Pump.Fun, PumpAI introduces advanced AI tools to provide a seamless and innovative experience for users.

NévPUMPAI

HelyezésNo.2710

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0,15%

Forgalomban lévő készlet343 107 061,742385

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám999 990 753,596959

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.05471980553091655,2025-01-07

Legalacsonyabb ár0.000100294838482388,2025-04-19

Nyilvános blokkláncSOL

Szektor

Közösségi média

