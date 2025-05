PSPS

BobaCat, inspired by Billy Marcus's cat Boba, is a meme token on the Ethereum blockchain with the symbol $PSPS. It mixes fun meme culture with a serious goal of helping animal welfare and pet shelters. By using crypto for good, BobaCat is setting an example in the community on how to support important causes.

NévPSPS

HelyezésNo.1586

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.06%

Forgalomban lévő készlet577,172,773.2514561

Max. tokenszám1,000,000,000

Teljes tokenszám577,172,773.2514561

Forgalomban lévő arány0.5771%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.09484798014935664,2024-03-29

Legalacsonyabb ár0.00017406913220778,2023-11-15

Nyilvános blokkláncETH

Szektor

Közösségi média

