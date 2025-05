PRX

Parex Network is a Layer 1 blockchain network designed to deliver user-friendly decentralized finance (DeFi) solutions. With its Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibility, Parex provides developers with a familiar environment to build on, creating a robust foundation for Web3 applications. Supported by its native token, PRX, Parex powers critical network functionalities, from transactions to governance.

NévPRX

HelyezésNo.2357

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)1.41%

Forgalomban lévő készlet13,660,249

Max. tokenszám77,000,000

Teljes tokenszám41,512,309

Forgalomban lévő arány0.1774%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja5.014024983935393,2022-03-27

Legalacsonyabb ár0.025140793321686478,2025-05-29

Nyilvános blokkláncBSC

Szektor

Közösségi média

