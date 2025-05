PORTUMA

With Portuma, the project team have created a platform in the gaming industry with a global user base exceeding 3 billion, bringing together advertiser brands and game studios to enable the publication of non-disruptive ads to the gaming experience. Additionally, with Portuma Token, an earning model has been established where users playing games can earn Portuma tokens as they play. The Portuma Ecosystem, encompassing all of these, is designed as a structure that merges in-game advertising and in-game economy.

NévPORTUMA

HelyezésNo.2343

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet3,784,748,038

Max. tokenszám10,000,000,000

Teljes tokenszám9,864,463,555

Forgalomban lévő arány0.3784%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.00416911829486032,2022-06-01

Legalacsonyabb ár0.000070342407221662,2025-04-08

Nyilvános blokkláncBSC

Szektor

Közösségi média

