Ponchiqs Studio is redefining blockchain entertainment by creating the ultimate ecosystem with Ponchiqs IP, a meta universe that seamlessly combines GameFi, Hollywood-style animations and unique licensed merchandises. Ponch is the native token of the Ponchiqs Game Studio, driving utility across all games and platforms.

HelyezésNo.2798

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.04%

Forgalomban lévő készlet32,448,890

Max. tokenszám400,000,000

Teljes tokenszám400,000,000

Forgalomban lévő arány0.0811%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.5499783885169789,2024-12-10

Legalacsonyabb ár0.002091633550736749,2025-04-18

Nyilvános blokkláncTONCOIN

