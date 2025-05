POL

POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token.

HelyezésNo.43

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés0.0006%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)1.18%

Forgalomban lévő készlet10,433,733,272.166595

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám10,433,733,272.166595

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja1.285660815666811,2024-03-13

Legalacsonyabb ár0.15331252511554322,2025-04-07

Nyilvános blokkláncETH

