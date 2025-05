PHB

Phoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience.

NévPHB

HelyezésNo.688

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)15.75%

Forgalomban lévő készlet56,180,457.81169637

Max. tokenszám64,000,000

Teljes tokenszám56,180,457.81169637

Forgalomban lévő arány0.8778%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja4.094629014078536,2024-03-09

Legalacsonyabb ár0.06654096148398123,2022-05-12

Nyilvános blokkláncBSC

BevezetésPhoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.