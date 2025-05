PEPU

Welcome to the world of PEPE Unchained, where the legend of Pepe meets the cutting-edge technology of Layer 2 blockchain. Prepare to experience double the staking rewards, double the Pepe, and 100X the fun!

NévPEPU

HelyezésNo.1042

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.03%

Forgalomban lévő készlet6,551,963,972

Max. tokenszám8,000,000,000

Teljes tokenszám8,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.8189%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.06857589003869376,2024-12-12

Legalacsonyabb ár0.000128578748210313,2025-05-28

Nyilvános blokkláncETH

BevezetésWelcome to the world of PEPE Unchained, where the legend of Pepe meets the cutting-edge technology of Layer 2 blockchain. Prepare to experience double the staking rewards, double the Pepe, and 100X the fun!

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.