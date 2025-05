PAIN

Pain, for lack of a better word, is good. Pain is right. Pain works. Pain clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Pain, in all of its forms—physical, mental, emotional, financial—has marked the upward surge of humankind. NO PAIN, NO GAIN.

NévPAIN

HelyezésNo.1243

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)%24,25

Forgalomban lévő készlet4.999.956,696811

Max. tokenszám10.000.000

Teljes tokenszám9.999.956,696811

Forgalomban lévő arány0.4999%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja25.482911408254285,2025-02-20

Legalacsonyabb ár1.0365077869161154,2025-04-07

Nyilvános blokkláncSOL

Szektor

Közösségi média

