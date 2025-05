PAINT

MurAll is an on-chain digital collaborative mural/canvas/wall that anyone anywhere in the world can draw on, without restrictions on what you can draw. A neutral place that doesn’t filter, censor or stop any drawing. A place for true freedom of speech through art.

NévPAINT

HelyezésNo.2813

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet9,258,413,166

Max. tokenszám22,020,096,000

Teljes tokenszám22,017,000,000

Forgalomban lévő arány0.4204%

Kibocsátás dátuma2021-02-01 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.00592449,2021-03-14

Legalacsonyabb ár0.000007357303637215,2025-04-21

Nyilvános blokkláncETH

BevezetésMurAll is an on-chain digital collaborative mural/canvas/wall that anyone anywhere in the world can draw on, without restrictions on what you can draw. A neutral place that doesn’t filter, censor or stop any drawing. A place for true freedom of speech through art.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.