OrtJob is a new blockchain platform powered by DeFi and self governing DAO created to actualize these two dreams as it delivers freelance jobs based on a secure, decentralized technology. Freelancers will have a vast variety of job options as well as payment methods to choose from. It allows users transparency as they can look at detailed reviews and descriptions of the employer and freelancer. The greatest benefit of this platform has to be that there is NO COMMISSION, meaning users will not be skimped out of any hard worked money.

HelyezésNo.1565

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.07%

Forgalomban lévő készlet816,719,844.8

Max. tokenszám900,000,000

Teljes tokenszám900,000,000

Forgalomban lévő arány0.9074%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.07457966384866581,2022-04-01

Legalacsonyabb ár0.001356615264875941,2022-08-24

Nyilvános blokkláncBSC

