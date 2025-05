OLE

OpenLeverage is a permissionless lending margin trading protocol that enables traders or other applications to long or short on any trading pair on DEXs efficiently and securely.

HelyezésNo.1830

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0,09%

Forgalomban lévő készlet188 630 573

Max. tokenszám1 000 000 000

Teljes tokenszám1 000 000 000

Forgalomban lévő arány0.1886%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja5.00400245789222,2022-07-07

Legalacsonyabb ár0.004312858130636455,2025-03-14

Nyilvános blokkláncBSC

