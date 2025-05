OGN

Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform.

NévOGN

HelyezésNo.592

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.82%

Forgalomban lévő készlet700,750,473

Max. tokenszám1,409,664,846

Teljes tokenszám1,409,664,846

Forgalomban lévő arány0.4971%

Kibocsátás dátuma2020-01-06 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották0.136 USDT

Minden idők csúcspontja3.38825924,2021-04-08

Legalacsonyabb ár0.04562278552399471,2025-04-07

Nyilvános blokkláncETH

