NYA

Nya, the playful sound of cats and catgirls from Japanese culture that brings us all together! Nya isn't just a meme; it's a symbol of happiness, love, and connection. When you say "Nya", you're tapping into a cosmic force that unites humans, aliens, celestials alike.

NévNYA

HelyezésNo.1481

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet35,234,152,874,088

Max. tokenszám99,999,999,999,999

Teljes tokenszám36,830,944,682,952.2

Forgalomban lévő arány0.3523%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.000001067377860165,2024-09-01

Legalacsonyabb ár0.000000042725036088,2024-09-06

Nyilvános blokkláncBSC

BevezetésNya, the playful sound of cats and catgirls from Japanese culture that brings us all together! Nya isn't just a meme; it's a symbol of happiness, love, and connection. When you say "Nya", you're tapping into a cosmic force that unites humans, aliens, celestials alike.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.