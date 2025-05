NULS

NULS is a blockchain infrastructure for customizable services, driven by the global open-source community. Following the principles of pluggability, modularization and parallel expansion, NULS provides smart contracts, multi-chain mechanism and cross-chain consensus to reduce cost of development and usage, and to promote the application of blockchain in the commercial field and the interaction among chains.

HelyezésNo.1188

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)3.98%

Forgalomban lévő készlet112,672,286.42879033

Max. tokenszám210,000,000

Teljes tokenszám131,771,259.71292152

Forgalomban lévő arány0.5365%

Kibocsátás dátuma2017-10-26 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották0.098 USDT

Minden idők csúcspontja8.54049015045166,2018-01-10

Legalacsonyabb ár0.0238252744014919,2025-04-19

Nyilvános blokkláncNULS

