NRG

Energi has an advanced governance DAO allowing asset protection and asset recovery, with no successful theft for 3 years. We are focused on providing DeFi and NFT infrastructure

NévNRG

HelyezésNo.1547

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0,27%

Forgalomban lévő készlet97 575 092,05953343

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám97 575 092,05953343

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja9.8980176742,2019-06-25

Legalacsonyabb ár0.022841577272082456,2025-04-09

Nyilvános blokkláncNRG

