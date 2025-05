NPCS

Non-Playable Coin Solana is one of the hottest new memecoins on the market, backed by one of the more recognised memes worldwide - Wojak. It is a coin that brings light to every memecoin lover's life, through carefully thought out, and humorous memes & animations.

NévNPCS

HelyezésNo.1330

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.03%

Forgalomban lévő készlet969,714,773

Max. tokenszám999,991,308.8

Teljes tokenszám999,991,308.8

Forgalomban lévő arány0.9697%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.039471595460778795,2024-10-17

Legalacsonyabb ár0.003469106627073559,2024-09-16

Nyilvános blokkláncSOL

BevezetésNon-Playable Coin Solana is one of the hottest new memecoins on the market, backed by one of the more recognised memes worldwide - Wojak. It is a coin that brings light to every memecoin lover's life, through carefully thought out, and humorous memes & animations.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.