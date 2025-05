NOTAI

NOTAI — The first AI-based SuperApp built on Telegram. Targeting 950M+ users with the only AI-focused App within the TON ecosystem.

NévNOTAI

HelyezésNo.2094

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet59,083,023,979

Max. tokenszám100,000,000,000

Teljes tokenszám100,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.5908%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.000359593602777345,2024-09-18

Legalacsonyabb ár0.000010971827869393,2025-03-12

Nyilvános blokkláncBSC

BevezetésNOTAI — The first AI-based SuperApp built on Telegram. Targeting 950M+ users with the only AI-focused App within the TON ecosystem.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.